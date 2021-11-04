В ходе сессионного заседания депутат Львовского горсовета от фракции «Европейская солидарность» Юрий Грынив вместо участия в обсуждении важных региональных вопросов занимался рисованием. Так, народный избранник нарисовал президента России Владимира Путина, сообщает «24 канал».

«Нет слов. Львовский депутат-художник от "ЕС" Юрий Грынив во время заседания рисовал портрет Путина. Журналисты сняли на видео, как он вырисовывал главу страны-агрессора прямо в сессионном зале», — говорится в подписи к видео.

Пользователи обратили внимание на то, что художественных способностей для творчества депутату не хватило, поэтому он подложил под лист бумаги свой смартфон с изображением Владимира Путина, после чего обводил рисунок по контуру.