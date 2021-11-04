Ильхам Алиев принял Багдада Амреева

В пятницу, 5 ноября, президент Азербайджана Ильхам Алиев принял генерального секретаря Совета сотрудничества тюркоязычных государств Багдада Амреева (ССТГ), передает пресс-служба главы государства.

Сообщается, что на встрече была отмечена важность предстоящего саммита Совета сотрудничества тюркоязычных государств, который внесет вклад в укрепление сотрудничества между странами-членами, и было подчеркнуто, что в 2019 году этот саммит был организован под председательством Азербайджана на высоком уровне.

Генеральный секретарь ССТГ также поздравил Ильхама Алиева с Днем Победы, подчеркнув, что этой победой гордится не только азербайджанский народ, но и весь тюркский мир.

В свою очередь, Ильхам Алиев поблагодарил его за поздравления. Глава государства высоко оценил поддержку, оказанную Советом сотрудничества тюркоязычных государств и лично генеральным секретарем Багдадом Амреевым справедливому делу Азербайджана во время Отечественной войны.