Террористы ПКК минируют приграничные с Турцией территории

Дислоцированные в районе Талль-Рыфат на севере Сирии террористы YPG (боевое крыло ПКК) закладывают мины на линиях фронта в подконтрольных вооруженной оппозиции регионах, передает Anadolu.

Сообщается, что террористы пытаются укрепить оборону на линиях фронта между Талль-Рыфатом и районами Аазаз и Маре, подконтрольными Сирийской национальной армии. Мины были доставлены в так называемый штаб террористов близ аэропорта Миннаг 3 ноября на 4 военных автомобилях ЗИЛ.

Отмечается, что боевики YPG начали закапывать противопехотные и противотанковые мины в районах, в 18 км от границы с Турцией. В ходе операций «Оливковая ветвь» и «Источник мира» в Африне и на восточном берегу реки Евфрат, которые ранее находились под контролем боевиков, также было обнаружено большое количество мин.

Район Талль-Рыфат в Алеппо перешел под контроль террористов YPG в феврале 2016 года. Оттуда боевики наносят удары из по населенным пунктам в районах операций «Щит Евфрата» и «Оливковая ветвь», а также позициям ВС Турции и вооруженной оппозиции. Из-за действий террористов YPG Талль-Рыфат покинуло около 250 тысяч мирных граждан, все они поселились в приграничных с Турцией районах.