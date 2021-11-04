Депутат Джафаров и Совет по медиации обратились, Коллегия адвокатов поддержала

Накануне состоялось очередное заседание президиума Коллегии адвокатов Азербайджана в формате видеоконференции. Открывая заседание, председатель правления коллегии Анар Багиров поздравил всех адвокатов и участников собрания с предстоящей годовщиной нашей исторической победы в 44-дневной войне и Днем Государственного флага.

На заседании президиума 8 кандидатов в адвокаты, ранее являвшихся адвокатами или судьями, получили звание адвоката путем принесения присяги в режиме онлайн без прохождения обязательного обучения в соответствии с требованиями закона об адвокатуре.

Затем на заседании было рассмотрено обращение депутата Кямала Джафарова о ремонте библиотеки юридического факультета Бакинского государственного университета. Было принято решение о выделении средств из Фонда развития адвокатуры на ремонт и восстановление библиотеки.

На собрании также рассмотрено обращение о поддержке деятельности Совета по медиации Азербайджана. Принято решение о внесении соответствующего финансового вклада.

На заседании рассмотрен и ряд дисциплинарных вопросов, по которым приняты соответствующие решения. В завершение были обсуждены и другие вопросы, связанные с деятельностью коллегии.