Кого Пашинян боится больше: армян или азербайджанцев?

Армянские СМИ вновь обрушились с критикой в адрес премьер-министра страны Никола Пашиняна.

В частности, недовольство журналистов вызвало то, что Пашинян, отправившись в Кафан для участия в похоронах, воспользовался маршрутом Татев - Кафан, проигнорировав более удобный маршрут Горис - Кафан, часть которого проходит по азербайджанской территории.

Сообщается, что Пашиняна в поездке сопровождали не менее 20 машин, а на перекрестке каждого из сел, расположенных по маршруту, дежурили сотрудники полиции, чтобы никто из местного населения не побеспокоил премьера.

Согласно мнению армянских СМИ, причина игнорирования межгосударственной дороги Горис - Кафан и наличие большого количества охраны в кортеже премьер-министра состоит о том, что Пашинян боится гнева армянского населения не меньше, чем боится азербайджанцев.

Учитывая все эти факторы, в Армении задаются вопросом: неужели Никол Пашинян так и не осмелится когда-нибудь посетить Карабах?

Впрочем, считаем, что критикам Пашиняна стоило бы смириться с тем, что этого никогда не произойдет, ведь Карабах – суверенная территория Азербайджана. И любая поездка в этот регион должна осуществляться только после официального разрешения Баку.