Новый успех турецкого оборонпрома
Управление оборонной промышленности при Администрации президента Турции и оборонная компания Kale Arge подписали контракт на разработку и производство нового турбореактивного двигателя ARAT, передает Анадолу.
Отечественный малогабаритный двигатель ARAT превзойдет турбореактивный двигатель KTJ-3200, которым на данный момент оснащают отечественные крылатые ракеты SOM и Atmaca по своим параметрам, в том числе расходу топлива.
Глава Управления оборонпрома Исмаил Демир выразил надежду, что разработка ARAT займет меньшие сроки, нежели KTJ-3200.
Он отметил, что отказ от зависимости в сфере импорта оборонных технологий и вооружения - сложный процесс: "Нам пришлось заплатить высокую цену как с финансовой, так и с временной точек зрения. Возможно, если бы мы предпочли закупку вооружения, пришлось бы потратить меньше средств. Но все это мы уже пережили много лет назад. Если действительно хотим стать мировой державой и вопреки давлению и санкциям отстаивать национальные интересы, то развитие отечественного оборонпрома - единственный возможный путь".