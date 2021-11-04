Хикмет Гаджиев: Для Азербайджана Карабах – это тема внутренней повестки

«Как отметил господин президент, армяно-азербайджанский конфликт уже завершился и остался в прошлом. Для Азербайджана Карабах - это уже тема не внешней политики, а тема внутренней повестки дня». Об этом в ходе выступления на конференции «44 дневный путь Победы» в университете ADA заявил помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев.

«В этом плане вопросы, связанные с Карабахом, как и с Апшероном, Губой, Ширваном, Лянкяраном и другими районами рассматриваются не на уровне МИД, а на уровне таких структур, ASAN, DOST, «Азерэнержи», «Азеришиг» и др.», - сказал он.