Историческое решение Папы Римского
Впервые в истории Папа Римский назначил женщину губернатором Ватикана. Второй по значимости управленческий орган Ватикана возглавила монахиня Рафаэлла Петрини, сообщает Vatican News.
52-летняя монахиня-францисканка Рафаэлла Петрини будет осуществлять надзор за администрацией Ватикана, включая музеи, почтовое отделение, монетный двор и полицию.
Папа Франциск заявил, что хочет, чтобы женщины играли более важную роль в Римско-Католической церкви.
Отметим, в этом году также впервые в истории Ватикан обнародовал информацию о собственном имуществе - ему принадлежит более 5 тысяч объектов недвижимости в Италии и по всему миру.