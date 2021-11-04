Следующие 20 лет Балададашев и Гасанов проведут в тюрьме

В Бакинском суде по тяжким преступлениям завершился судебный процесс по уголовному делу Гадира Балададашева и Сабухи Гасанова, которых обвиняли в незаконном приобретении и контрабанде наркотических средств в крупном размере.

Как сообщает haqqin.az, в ходе заседания обвиняемым был зачитан приговор, согласно которому Гадир Балададашев лишается свободы на 20, а Сабухи Гасанов на 19 лет.

Напомним, Гадир Балададашев был задержан сотрудниками Главного управления по борьбе с наркотиками. В ходе досмотра его дома в Бинагадинском районе Баку сотрудники правоохранительных органов изъяли наркотические средства и психотропные вещества общим весом более 80 килограммов, в том числе 55 килограммов героина, 2 килограмма 700 граммов опия, 10 килограммов марихуаны, 13 килограммов психотропного вещества метамфетамин, а также 500 таблеток метадона и электронные весы.

В ходе следствия было установлено, что Гадир Балададашев, наладив в социальных сетях связь с гражданином одной из зарубежных стран, личность которого не установлена, осуществил транспортировку запрещенных веществ на территорию Азербайджана. Контрабандный груз Балададашев сначала спрятал на обочине дороги Масаллы - Ярдымлы, а через некоторое время на арендованном автомобиле доставил наркотики в Баку.

Г.Балададашев по поручению иностранного гражданина должен был организовать доставку и продажу наркотических веществ отдельным лицам в Баку. Помощь в этом ему оказывал его родственник Сабухи Гасанов.