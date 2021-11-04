Спор на кладбище в Агджабеди закончился убийством

В четверг, 4 ноября, на кладбище в селе Кехризли Агджабединского района было совершено убийство. Об этом haqqin.az сообщили в пресс-службе МВД.

Отмечается, что житель села М.Нуриев на почве произошедшего спора застрелил из охотничьего ружья своего односельчанина Рахида Гасанова.

В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудников правоохранительных органов и прокуратуры М.Нуриев был задержан в качестве подозреваемого и передан следствию. Ружье, которым он воспользовался для убийства, было изъято.