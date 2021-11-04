Синоптики обещают комфортную погоду в Баку
В Баку и на Апшеронском полуострове завтра ожидается переменная облачность, временами пасмурно, преимущественно без осадков. Будет преобладать умеренный северо-восточный ветер, сообщили в Национальной службе гидрометеорологии.
Температура воздуха на Апшеронском полуострове ночью составит 6-8°, днем - 12-15° тепла. В Баку ночью – 8-10°, днем – 12-14° тепла.
Атмосферное давление повысится с 774 до 770 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха составит 60-70%.