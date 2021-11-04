Вице-президент Ирана: Уже три года мы продаем нефть и ввозим доллары контрабандным путем

"Мы более трех лет продаем нефть и ввозим доллары в страну контрабандным путем", - заявил вице-президент Ирана по экономическим вопросам Мохсен Резаи, передает IRNA.

"Экономическая блокада Ирана со стороны Соединенных Штатов должна быть сломана усилиями нашего народа. Мы должны восстать против США. Внутренние санкции опаснее иностранных. Мы более трех лет продаем нефть и ввозим доллары в страну контрабандным путем", - сказал вице-президент Ирана по экономике.

Отмечается, что замечания вице-президента прозвучали в связи с тем, что высокопоставленные официальные лица режима неоднократно отмечали неэффективность санкций, заявляя, что не торопятся вести переговоры об их отмене.