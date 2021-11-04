В Германии нашли мертвым российского дипломата. Об этом сообщает издание Der Spiegel со ссылкой на сведения полиции Берлина.

Согласно информации, российский дипломат был найден мертвым у посольства России в немецкой столице.

По предварительной версии, дипломат выпал из окна, его тело обнаружили 19 октября в 7.20 по местному времени на дорожке перед зданием на улице Беренштрассе. Предположительно, погибшему было 35 лет. Следственные действия в связи со смертью дипломата продолжаются.

Сообщается, что попытки экстренных служб оказать ему медицинскую помощь не увенчались успехом.

Отмечается, что МИД Германии знает о гибели работника посольства России в Берлине, однако подробности дела не обнародованы по соображениям защиты личных данных.

Согласно официальному списку сотрудников посольства, дипломат был аккредитован в качестве второго секретаря посольства в Берлине с лета 2019 года.