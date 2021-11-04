Минутой молчания была почтена память всех шехидов - героев, отдавших жизнь за Родину, и прозвучал государственный гимн Азербайджана. Затем был представлен видеоролик, посвященный Отечественной войне.

Выступая со вступительной речью, председатель Государственного таможенного комитета генерал-полковник таможенной службы Сафар Мехтиев отметил, что для коллектива комитета большая честь встретиться с семьями шехидов и ветеранами в преддверии первой годовщины исторической победы.

Председатель ГТК подчеркнул, что граждане, без колебаний бросившиеся на защиту Родины, являются источником нашей гордости и только благодаря им азербайджанский народ еще раз преодолел тяжелое испытание истории.

"Конечно, победа, достигнутая за короткое время, не была легкой. Погибли до 3 тысяч детей Отечества. Сотни наших солдат и офицеров получили ранения различной степени тяжести, потеряли здоровье”, - сказал Сафар Мехтиев.

Было отмечено, что сегодня наше государство, его глава президент Ильхам Алиев, первый вице-президент Мехрибан Алиева принимают все необходимые меры для увековечения памяти шехидов, обеспечения всесторонней заботы о семьях шехидов, ветеранах, решения их социально-бытовых проблем. Государственный таможенный комитет также предпринял шаги в этом направлении для обеспечения постоянной работой 44 членов семей шехидов и ветеранов.

Затем участники Отечественной войны Ильгар Алиев и Игбал Сафаров, выступившие от имени принятых на работу в таможенные органы, выразили благодарность Верховному главнокомандующему Ильхаму Алиеву за оказанные внимание и заботу, заверили, что всегда будут гордиться службой в таможенных органах, стоящих на страже экономической независимости государства, и приложат все усилия на этом пути.

Затем председатель Государственного таможенного комитета Сафар Мехтиев присвоил звания и вручил удостоверения членам семьи шехидов и ветеранам, принятым на работу в Таможенную службу.

Выступившие от имени родителей шехидов и ветеранов подчеркивали, что кровь наших шехидов не осталась неотмщенной - была одержана историческая победа, и на пути к этой победе каждый солдат с честью выполнил свой долг перед Родиной.Все выразили удовлетворение заботой нашего народа и государства о семьях шехидов, ветеранах.