В пресс-службе МЧС сообщили, что в мероприятии приняли участие заместители министра по чрезвычайным ситуациям генерал-лейтенант медицинской службы Фаиг Тагизаде и генерал-лейтенант Этибар Мирзоев, должностные лица ведомства, преподаватели и профессора академии, сотрудники МЧС - участники Отечественной войны, руководители высших учебных заведений, курсанты академии МЧС и их родители.

Участники меропиятия в первую очередь возложили цветы к памятнику общенациональному лидеру Гейдару Алиеву, установленному во дворе Академии МЧС. Затем под звуки Государственного гимна Азербайджана стартовала торжественная церемония военной присяги и выпуска, посвященная Дню Победы. Минутой молчания почтили память погибших за независимость и территориальную целостность Азербайджана.

Генерал-лейтенант Этибар Мирзоев поздравил всех от имени министра по чрезвычайным ситуациям генерал-полковника Кямаледдина Гейдарова. Говоря о дне Победы, Мирзоев отметил, что под руководством президента Азербайджана, Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева азербайджанская армия за 44 дня, проявив беспрецедентный героизм, освободила наши территории от оккупации. В дни Отечественной войны личный состав МЧС с честью выполнял возложенные на него обязанности, принимались срочные меры по тушению пожаров, вызванных ударами противника по гражданским объектам, спасению людей из-под завалов.

С Днем Победы поздравили собравшихся и ветеран Отечественной войны капитан запаса, спецназовец Тогрул Мамедов, участник Отечественной войны, заместитель начальника управления статистики и информационных технологий МЧС Фахри Агаев и отец курсанта Хайям Гусейнзаде.

Мероприятие продолжилось вручением дипломов выпускникам, получившим воинское звание лейтенанта соответствующим приказом МЧС. Выпускники передали знамя Академии курсантам четвертого курса.

Официальная часть завершилась торжественным парадом личного состава под флагом Академии МЧС. Затем состоялись показательные выступления атлетов Спортивно-оздоровительного клуба МЧС.