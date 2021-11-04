Известный оперный певец хочет сесть в тюрьму вместо Саакашвили

Известный грузинский оперный певец Паата Бурчуладзе обратился к правящей партии «Грузинская мечта» с просьбой заключить его под стражу вместо экс-президента Михаила Саакашвили. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

«Пожалуйста, нарушьте закон и позвольте мне сменить третьего президента нашей страны в тюрьме», - обратился Бурчуладзе.

По его мнению, Михаил Саакашвили должен лечиться в многофункциональной больнице.

«У всего есть предел! Я не хочу быть соучастником убийства третьего президента. «Грузинская мечта», вы нарушаете закон, сажаете в тюрьму незаконных людей и судите их в своем суде», - написал он.