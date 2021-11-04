Конец «короне»? От болезни уже есть лекарство...

Компания Pfizer объявила, что созданная ее специалистами таблетка против коронавируса в ходе испытаний показала, что этот препарат снижает на 89% риск смерти и госпитализации от COVID-19 среди взрослых пациентов. Испытания были завершены досрочно. Результаты Pfizer превосходят результаты, полученные с помощью таблетки молнупиравира Merck&Co Inc, пишет Reuters.

Накануне Великобритания (первой в мире) утвердила для лечения от коронавируса препарат фармацевтической компании Merck. Согласно результатам исследований, проведенных компанией, препарат вдвое снижает риск смерти и госпитализации от COVID-19 среди пациентов с хроническими заболеваниями. Его следует принимать дважды в день в течение пяти дней.

Полные данные испытаний этих препаратов пока недоступны. После сегодняшнего объявления акции Pfizer выросли на 13% - до 49,47 доллара, а акции Merck упали на 6% - до 84,69 доллара.

Компания Pfizer заявила, что планирует вскоре представить промежуточные результаты испытаний своей таблетки, которая применяется в сочетании с более старым противовирусным препаратом – Ritonavir, в Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA), чтобы добиваться разрешения на экстренное использование. Комбинированное лечение, которое будет иметь торговую марку Paxlovid, состоит из трех таблеток, принимаемых дважды в день.