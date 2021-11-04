В Турции разрешили прелюбодеяние с сестрой жены

На вопрос, должа ли жена разводиться с мужем, если он вступил в половую связь со свояченицей, Управление по делам религии Турции ответило, что несмотря на то, что измена является большим грехом, такое прелюбодеяние как со стороны мужа, так и со стороны жены не должно стать причиной расторжения брака. Это исходит из того, что запрет на вступление в связь со свояченицей является не постоянным, а временным. Однако в фетве отмечается, что вступивший в половую связь со свояченицей должен сделать товба (покаяние), так как совершил большой грех.

Такая норма содержится в недавно подготовленном сборнике Управления по делам религии «Фетвы».

Согласно фетве Управления по делам религии Турции, которое является государственной структурой, прелюбодеяние со свояченицей не является причиной для расторжения брака.

В турецком обществе данная фетва была воспринята неоднозначно и вызвала серьезную волну критики и насмешек в социальных сетях против Управления по делам религии.

Философ и теолог профессор Шахин Филиз в интервью газете Cumhuriyet заявил, что попытка придать религиозный оттенок и оправдать подобный проступок противоречит духу ислама и является аморальной. Он отметил, что в турецкой культуре брачные узы являются кровным родством и поэтому считаются священными.

"Вступление в половую связь со свояченицей является прелюбодеянием с родственником и должно рассматриваться как инцест. Другими словами, эта фетва косвенно поощряет инцест», - считает профессор.