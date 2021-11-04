Пожар на шахте в России: эвакуированы свыше 200 человек
В шахте «Таштагольская» в Кузбассе произошел пожар, сообщает ТАСС.
В данный момент продолжается эвакуация более 200 сотрудников. По предварительным данным, в результате пожара никто не пострадал.
«В это время в выработках находились более 225 человек, на аварийном участке – 6. Сейчас людей эвакуируют. Пострадавших нет», - сообщил источник в экстренных службах.
Отмечается, что возможной причиной пожара стало нарушение технологического процесса.