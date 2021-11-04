Неожиданная похвала от Курбана Бердыева: «Карабах» сильнее победителей мадридского «Реала»

После второй подряд победы « Карабах а» над алматинским «Кайратом» и исторического выхода азербайджанского клуба в плей-офф Лиги конференций команда Гурбана Гурбанова получила отличную прессу не только у нас, но и в Казахстане.

«На мой взгляд, « Карабах » сильнее «Шерифа», он может замахнуться на высокие стадии» , - именно так, по словам корреспондентов издания Vesti.kz, Бердыев охарактеризовал азербайджанскую команду.

Однако главная оценка – это слова уважаемого Курбана Бердыева. Наставник «Кайрата», дважды приводивший казанский «Рубин» к чемпионству в России, обыгравший с командой из Татарстана «Барселону» и выводивший скромный «Ростов» в групповую стадию Лиги чемпионов, обычно бывает немногословен и скуп на похвалу. Но после вчерашнего поражения он сделал примечательный комплимент « Карабах у».

«Шериф», если кто-то не знает, поверг в шок всю Европу. Молдавская команда впервые пробилась в групповой этап Лиги чемпионов и стартовала там просто феерически, одержав две победы – над украинским «Шахтером» (2:0) и мадридским «Реалом» (2:1). Если опытнейший Курбан Бекиевич считает, что «Карабах» сильнее победителей «Королевского клуба», то это о многом говорит.

А это уже пишет автор Vesti.kz: «Стоит признать, «Карабах» предстал более обученной, тактически грамотной и подготовленной командой. Но надо понимать, что Гурбан Гурбанов работает в коллективе долгие годы, и поэтому игровой процесс отлажен на таком уровне. «Карабах» показал себя очень гибкой командой, которая умеет как вскрывать соперника позиционно (это было в первом матче), так и вылетать в контратаки. «Карабах» вполне можно сравнить по уровню с «Црвеной Звездой» и «Базелем», но даже они не настолько разнообразны в своем функционале, хотя именно по качеству игроков «Карабах» уступает как сербам, так и швейцарцам».

Напомним, «Карабах» дважды обыграл «Кайрат» со счетом 2:1. Вчерашняя победа гарантировала команде Гурбана Гурбанова одно из первых двух мест в группе, а значит, впервые в истории азербайджанского футбола вывела наш клуб в зимне-весеннюю стадию плей-офф еврокубков. Правда, расслабляться еще рано. Очень важно занять 1-е место в группе. В таком случае «Карабах» напрямую попадет в 1/8 финала. Если же агдамцы уступят первую строчку швейцарскому «Базелю», то сыграют в 1/16 финала с одной из команд, занявших 3-и места в группах Лиги Европы.

Сейчас у «Карабаха» 10 очков, а у «Базеля» - 8. Осталось два тура. В 5-м туре «Карабах» сыграет дома с кипрской «Омонией», а в 6-м отправится в гости на, возможно, решающий матч с «Базелем».