В Казахстане испытали «живую» вакцину от COVID

Живая вакцина, созданная учеными казахстанского НИИ проблем биологической безопасности на основе ослабленного вируса SARS-CoV-2 и стабилизирующих компонентов, прошла испытания на лабораторных животных и, по предварительным данным, является безопасной и высокоиммуногенной, сообщила пресс-служба министерства образования и науки республики, передает "Интерфакс".

“Проведено более 150 пассажей для получения аттенуированного штамма. Сейчас вакцина проходит проверку иммунобиологических свойств, также ученые разрабатывают стандартную методику изготовления живой вакцины. Препарат прошел испытания на лабораторных животных и, по предварительным данным, вакцина безопасна и высокоиммуногенна", - говорится в сообщении министерства.

Сообщается, что учеными НИИ проблем биологической безопасности разработано пять вакцин от коронавирусной инфекции: инактивированная вакцина QazVac, субъединичная QazCOVAC-P на основе белка вируса, две рекомбинантные вакцины и одна живая вакцина.

Отмечается, что вакцина QazVac (прежнее название QazCovid-in) уже применяется для вакцинации населения.