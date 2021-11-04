Слова Ильхама Алиева порадовали европейских потребителей газа по следам выступлений президента
Выступая на открытии VIII Глобального Бакинского форума «Мир после COVID-19», президент Ильхам Алиев озвучил мысль, которая не могла не порадовать общественность стран–потребителей азербайджанского газа. А его слова: «В государствах, куда мы поставляем азербайджанское «голубое топливо», нет кризиса цен на газ и никто еще не замерз от холода», наверняка будут вынесены в заголовки европейских СМИ.
Как отметил глава государства, за десять месяцев текущего года Азербайджан экспортировал по Южному газовому коридору (ЮГК) свыше 14 миллиардов кубометров газа. В целом он поступает сегодня потребителям в Грузии, Турции, Италии, Болгарии, Греции, однако около половины озвученного объема получили потребители в Европе.
Конкретные цифры уточнила коммерческий директор TAP AG Мария Савова, по утверждению которой объем азербайджанского газа, экспортированного в Европу по Трансадриатическому газопроводу с 31 декабря 2020 года по сегодняшний день, составил порядка 6 миллиардов кубометров. Таким образом, прогноз Международного энергетического агентства (IEA), в соответствии с которым Старый Свет получит за год около 8 миллиардов кубометров азербайджанского газа, подтвердится на 100 процентов, что даст возможность потребителям указанных стран комфортно перенести предстоящую зиму. И не только потому, что обещанные объемы неукоснительно выполняются. По мнению экономистов, это наиболее дешевый газ на рынке Юго-Восточной Европы, что подтверждают сами потребители.
К примеру, цена на азербайджанский природный газ, поставляемый в Болгарию, в четыре раза (!!) ниже стоимости российского. Об этом заявил председатель Комиссии по энергетическому и водному регулированию Болгарии Иван Иванов, с сожалением отметивший, что Болгария импортирует из Азербайджана только 350 млн кубометров газа из согласованного миллиарда (недопоставки «голубого топлива» были вызваны техническими причинами, не зависящими от Азербайджана).
Иванова поддержал и глава компании Bulgargaz Николай Павлов, отметивший, что «все ценовые преимущества азербайджанского газа в сравнении с поставками других экспортеров — в пользу потребителей».
Недавно член правления Регулирующего органа Италии в областях энергетики, сетей и окружающей среды (ARERA) Стефано Салья заявил, что увеличение импорта через ЮГК сделает Европу значительно менее уязвимой в ситуации с перебоями в поставках. По его словам, нынешний газовый кризис в Европе доказывает, что строительство Трансадриатического газопровода было правильным выбором. Напомним, что речь идет о той самой Италии, где противники ТАР несколько лет препятствовали из-за двух десятков оливковых деревьев прокладке маршрута. Сегодня же комфорту итальянцев в плане обеспеченности природным газом их северные соседи могут только позавидовать.
Вряд ли нужны более убедительные доказательства ценовых преимуществ азербайджанского газа на европейском рынке. Об этом, кстати, свидетельствует и недавнее заявление президента Молдовы Майи Санду. В то время, когда на европейских рынках цены на природный газ выросли до астрономических величин, Молдова не смогла договориться с российским «Газпромом» и, оказавшись в сложной ситуации, обратилась за помощью к Румынии, Польше, Германии и… к Азербайджану.
На то, что в ряде случаев ЮГК становится реальной альтернативой поставкам газа в Европу из России, обращает внимание и популярный журнал The Economist. В журнале, в частности, высказывается мысль о том, что проект ЮГК поможет снизить долю российского газа в некоторых странах, например, в той же Болгарии, где 33 процента спроса можно будет удовлетворить поставками «голубого топлива» из Азербайджана.
В целом наблюдаемый сегодня газовый кризис в Европе продемонстрировал европейским чиновникам принципиальную важность диверсификации маршрутов и источников поставок природного газа. Наверняка многие из них жалеют, что в свое время практически ничего не сделали для реализации азербайджанской инициативы по строительству Транскаспийсого трубопровода.
Впрочем, главное на данный момент заключается в том, что постепенно усиливается понимание важности расширения ЮГК, по которому газ с гигантского азербайджанского месторождения «Шахдениз» уже почти год перекачивается в Европу.
Именно недавним евроскептикам и адресовано напоминание Ильхама Алиева о преимуществах азербайджанского газа, продажа которого на 100 процентов свободна от «примесей» в виде политических составляющих.