Эльнур Мамедов, отдел экономики 16:30

Выступая на открытии VIII Глобального Бакинского форума «Мир после COVID-19», президент Ильхам Алиев озвучил мысль, которая не могла не порадовать общественность стран–потребителей азербайджанского газа. А его слова: «В государствах, куда мы поставляем азербайджанское «голубое топливо», нет кризиса цен на газ и никто еще не замерз от холода», наверняка будут вынесены в заголовки европейских СМИ. Как отметил глава государства, за десять месяцев текущего года Азербайджан экспортировал по Южному газовому коридору (ЮГК) свыше 14 миллиардов кубометров газа. В целом он поступает сегодня потребителям в Грузии, Турции, Италии, Болгарии, Греции, однако около половины озвученного объема получили потребители в Европе.

Конкретные цифры уточнила коммерческий директор TAP AG Мария Савова, по утверждению которой объем азербайджанского газа, экспортированного в Европу по Трансадриатическому газопроводу с 31 декабря 2020 года по сегодняшний день, составил порядка 6 миллиардов кубометров. Таким образом, прогноз Международного энергетического агентства (IEA), в соответствии с которым Старый Свет получит за год около 8 миллиардов кубометров азербайджанского газа, подтвердится на 100 процентов, что даст возможность потребителям указанных стран комфортно перенести предстоящую зиму. И не только потому, что обещанные объемы неукоснительно выполняются. По мнению экономистов, это наиболее дешевый газ на рынке Юго-Восточной Европы, что подтверждают сами потребители. К примеру, цена на азербайджанский природный газ, поставляемый в Болгарию, в четыре раза (!!) ниже стоимости российского. Об этом заявил председатель Комиссии по энергетическому и водному регулированию Болгарии Иван Иванов, с сожалением отметивший, что Болгария импортирует из Азербайджана только 350 млн кубометров газа из согласованного миллиарда (недопоставки «голубого топлива» были вызваны техническими причинами, не зависящими от Азербайджана). Иванова поддержал и глава компании Bulgargaz Николай Павлов, отметивший, что «все ценовые преимущества азербайджанского газа в сравнении с поставками других экспортеров — в пользу потребителей». Недавно член правления Регулирующего органа Италии в областях энергетики, сетей и окружающей среды (ARERA) Стефано Салья заявил, что увеличение импорта через ЮГК сделает Европу значительно менее уязвимой в ситуации с перебоями в поставках. По его словам, нынешний газовый кризис в Европе доказывает, что строительство Трансадриатического газопровода было правильным выбором. Напомним, что речь идет о той самой Италии, где противники ТАР несколько лет препятствовали из-за двух десятков оливковых деревьев прокладке маршрута. Сегодня же комфорту итальянцев в плане обеспеченности природным газом их северные соседи могут только позавидовать.