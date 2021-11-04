Найден первый в истории череп 4-летнего ребенка Homo naledi ФОТО
Исследователи выявили 28 фрагментов черепа и 6 зубов ребенка, прозванного Лети — "потерянный".
Группа исследователей во главе с палеонтологом Ли Бергером из Университета Витватерсранда обнаружила в Йоханнесбурге (ЮАР) первый частичный череп ребенка Homo naledi, пишет News 24.
Исследователи редко находят окаменелые останки детей, потому что их кости слишком тонкие и хрупкие, чтобы сохраниться в течение многих веков.
В отдаленных глубинах пещеры "Восходящая звезда" были найдены 28 фрагментов черепа и 6 зубов ребенка, которому, предположительно, было около 4 лет. Этот частичный череп породил среди ученых подозрения о том, что древний вид намеренно относил усопших в пещеры.
"Homo naledi остается одним из самых загадочных древних родственников человека", — отметил Бергер.
Останки были обнаружены в узком проходе шириной всего 15 см и длиной 80 см, расположенном сразу за областью, названной "Камерой Хаоса". Исследователи прозвали новую находку Лети, сокращенно от слова "letimela" на местном южноафриканском языке, которое означает "потерянный", потому что череп был найден в полном одиночестве без каких-либо останков тела.