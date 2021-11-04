Исследователи выявили 28 фрагментов черепа и 6 зубов ребенка, прозванного Лети — "потерянный".

Группа исследователей во главе с палеонтологом Ли Бергером из Университета Витватерсранда обнаружила в Йоханнесбурге (ЮАР) первый частичный череп ребенка Homo naledi, пишет News 24.

Исследователи редко находят окаменелые останки детей, потому что их кости слишком тонкие и хрупкие, чтобы сохраниться в течение многих веков.

В отдаленных глубинах пещеры "Восходящая звезда" были найдены 28 фрагментов черепа и 6 зубов ребенка, которому, предположительно, было около 4 лет. Этот частичный череп породил среди ученых подозрения о том, что древний вид намеренно относил усопших в пещеры.