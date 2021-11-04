Почему в школах Баку от учеников требуют справку о состоянии здоровья

В социальных сетях распространилась информация, что в средних школах Баку от учеников требуют справку о состоянии здоровья. Как говорят родители, дети должны пройти обследование в своих поликлиниках и принести в школу такую справку. Старшеклассников, которые не посещают занятия в течение нескольких дней, не пускают в школу без справки.

В Управлении образования города Баку подтвердили haqqin.az данную информацию. В ведомстве заявили, что запрос справки о состоянии здоровья связан с коронавирусом. Так, в соответствии с требованиями Республиканского центра гигиены и эпидемиологии в бакинских школах от учащихся, у которых выявлен COVID-19 или находившихся в тесном контакте с больным коронавирусом, администрация школы требует справку о состоянии здоровья. Для более надежной защиты учащихся и педагогического коллектива школ от коронавирусной инфекции в образовательных учреждениях строго соблюдаются требования, вытекающие из санитарно-эпидемиологической ситуации.