Ильгар Гусейнов, автор haqqin.az 17:35

Менее чем через неделю Азербайджан отметит День Победы в 44-дневной Отечественной войне: 8 ноября 2020 года азербайджанская армия освободила от оккупации Шушу, а спустя несколько дней Армения признала капитуляцию в войне, которую в Азербайджане назвали Отечественной. В русском языке этим понятием определяют справедливую войну за свободу и независимость Отечества в противостоянии иноземным захватчикам. В то же время словосочетание «Отечественная война» предполагает не только подвиг павших воинов, не только героизм солдат и офицеров на поле боя, но и вклад в победу, который внес весь народ – от мала до велика.

44-дневная война навсегда войдет в историю Азербайджанской Республики как беспрецедентный пример единства и сплоченности народа. Как можно забыть дедушку Хикмета Мусаева из шекинского села Баш Кюнгют, пожертвовавшего в дни войны все, что у него было, 180 манатов, на нужды армии? Как не прослезиться, вспоминая азербайджанских матерей, готовивших из последних продуктов бутерброды для отправки солдатам на фронт? Как не вспомнить массовые акции в Баку по сбору теплых вещей, носков, сигарет для азербайджанских солдат? Каждый гражданин страны считал своим долгом внести посильный вклад в достижение Победы, страна жила в течение этих бесконечно долгих 44 дней одной мыслью, одной заботой - «Все для фронта! Все для Победы!». С первых дней войны возник вопрос об организации доставки собранных грузов в прифронтовую зону. Чтобы решить эту задачу, логистическая компания «166. Грузоперевозки и Логистика» запустила проект «Навстречу Карабаху», заявив, что абсолютно всё, что необходимо солдатам, она будет отправлять на фронт бесплатно. Каждый вторник, четверг и субботу грузовые машины с логотипом компании отправлялись в прифронтовую зону, передавая представителям Минобороны вещи и продукты, собранные гражданами для солдат.

Позже «166» и компания "156" объединила усилия с другими компаниями и организовала процесс сбора и отправки посылок солдатам. В дни войны любой желающий мог оставить свою посылку, которую затем бесплатно доставляли либо солдатам на передовую, либо семьям, пострадавшим в прифронтовой зоне от атак противника. Стоит также отметить, что с началом войны более 30 сотрудников компаний "166" и "156" ушли на фронт, где отважно сражались. В преддверии Дня Победы haqqin.az удалось поговорить с несколькими из этих героев. Джошгун Алиев, 25 лет. Участник боев за Ходжавендский, Физулинский и Джебраильский районы:

«Я работаю в компании «166» больше шести лет. Устроился после завершения службы в армии. Сейчас работаю в эвакуаторской службе. Сразу после начала Отечественной войны отправился на фронт. Служил в инженерно-саперных войсках. Мы занимались разминированием дорог для наших передовых частей, а также разминированием территорий, освобожденных нашей армией в ходе боев. Враг постоянно обстреливал нас из артиллерии, приходилось несладко. В тяжелые минуты особую радость и гордость доставляли грузовики с логотипом моей родной компании «166». Мои товарищи по работе доставляли нам, солдатам, в прифронтовую зону все необходимое. Мы не испытывали недостатка ни в чем. Уже после войны, на встрече с руководством нашей компании, я узнал, как много коллег сражались на фронте. Я благодарен моей компании. Хотя война и длилась 44 дня, я пробыл на фронте 97 дней, и все эти три месяца «166» перечисляла семье мою зарплату в трехкратном размере. Так что находясь на передовой, я был спокоен, знал, что дома все хорошо, и моя жена с детьми ни в чем не нуждаются. Для солдата на фронте такая поддержка очень важна…» Следует отметить, что уже через день после начала войны компания «166 Логистика и Грузоперевозки» подключилась также к перевозкам техники военного назначения в районы боевых действий (в общей сложности «166» и «156» оперативно доставили на фронт свыше 100 тысяч тонн грузов стратегического назначения), а также вызвалась бесплатно перевозить имущество и грузы граждан, возвращающихся на родные земли.

Фирдовси Оруджзаде, 32 года. Участник боев за освобождение Физулинского, Губадлинского, Зангиланского и Джебраильского районов: «Предстоящий День Победы - особенный день для каждого. Во время Отечественной войны Азербайджан вернул свои исконные территории, и теперь азербайджанские беженцы могут спустя 30 лет вернуться наконец в свои дома, из которых они были изгнаны. Это была война каждого из нас, но Победой своей мы обязаны тысячам молодых солдат, которые ее не увидели. Но я знаю, что их души спокойны. Благодаря им не только возвращены наши земли, но и обеспечен душевный покой тысяч азербайджанских матерей, которым только предстоит отправить своих детей на воинскую службу. Что касается меня, то на фронт, где я служил медбратом, ушел с первых дней войны. Во время ожесточенных боев в направлении Физули я вытаскивал с поля боя раненого товарища и сам был ранен в грудь осколками минометного снаряда. Надо сказать, что опыт работы в компании «166» и, в частности, на грузоперевозках, во время войны мне очень пригодился. В прифронтовой зоне мне довелось управлять самым крупнотоннажным грузовиком нашей компании. Не хочу вдаваться в подробности, скажу лишь, что компания, в которой я работаю, внесла весомый вклад в дело нашей общей Победы.

Любой, кто в те дни находился в прифронтовой зоне, видел десятки грузовых автомобилей и эвакуаторов компании «166», перевозивших тяжелую боевую технику и различные грузы. Это была Победа всего нашего народа, и я горжусь, что в ней есть и мой вклад…» К сожалению, даже справедливые войны не обходятся без потерь. В Отечественной войне Азербайджан потерял более трех тысяч своих сынов, ставших шехидами во имя Родины. Коллектив «156» с теплотой и чувством гордости вспоминает своего коллегу Мурада Мамедова, отдавшего жизнь во имя этой Победы. Haqqin.az удалось поговорить с матерью шехида, Шаргией ханум:

«Мурад был очень умным мальчиком. Он поступил на филологический факультет университета в Турции. За хорошую успеваемость его отправили в Болгарию, где он учился весь второй курс. После окончания университета Мурад вернулся в страну, отслужил срочную армейскую службу в Агджабединском районе. Служба эвакуации «156», в которую устроился Мурад, была его первым местом работы. Когда началась война, мой сын отправился на фронт и героически сражался. Мурад стал шехидом в боях на гадрутском направлении. Посмертно его наградили медалями «За Родину» и «За освобождение Ходжавенда». 25 сентября, в день рождения моего сына, меня навестили его коллеги, руководство компании «156». Перед нашим домом в Низаминском районе был открыт мемориальный комплекс, увековечивший память Мурада. Наши шехиды отдали свою жизнь за Родину, и Родина будет их всегда помнить. Мы окружены заботой государства. Но я не могу принимать помощь со стороны и все отдаю в детские дома…» Компания «166» гордится своими сотрудниками, принимавшими участие в Отечественной войне. Руководство регулярно проводит с ними встречи, в курсе их проблем. Ветераны войны отмечают, что одна из таких памятных встреч прошла в преддверии праздника Новруз. В начале мероприятия минутой молчания почтили память павших за освобождение Карабаха, в частности сотрудника компании шехида Мурада Мамедова, выразили благодарность участникам войны за проявленные храбрость и отвагу. Выступая перед ветеранами, директор компании Агиль Зейналов заявил тогда, что команда «166» мобилизовала все силы, чтобы поддержать государство, армию и её Верховного главнокомандующего. Джейхун Гейдарли, 24 года. Участник боев за освобождение Ходжавендского, Зангиланского и Джебраильского районов: «Я работаю водителем в эвакуаторской службе компании «166» почти два года. С самого начала войны отправился на фронт, служил в пехоте. Наша группа обеспечивала поддержку наступающих сил и принимала участие в боях в направлении Ходжавенда, Зангилана и Джебраила.

Это была настоящая Отечественная война, показавшая миру единство азербайджанского народа. Я знаю, что компания, в которой я работаю, внесла неоценимый вклад в наше общее дело. Не буду лукавить: я находился в зоне боевых действий и грузовиков своей компании не видел. Но я знаю, что мои коллеги работали днем и ночью, чтобы доставлять грузы на фронт. Я был тяжело ранен в боях за высоту в Ходжавенде. Вдобавок перенес еще и контузию. Три месяца пролежал в больнице, еще около девяти месяцев проходил реабилитацию… Все это время, на протяжении года, компания «166» выплачивала мне зарплату, и моя семья ни в чем не нуждалась. Признаюсь, война серьезно сказалась на моем психоэмоциональном состоянии. Я стал более агрессивным, завожусь с пол-оборота… Бывало, на пустом месте вступал в конфликт с коллегами, с начальством. И я от всего сердца признателен руководству «166» за понимание, за уступки, которые они мне делают. В другом месте меня бы наверняка давно уволили. Мои коллеги часто ездят по работе на освобожденные территории, доставляют туда грузы. Но я пока не готов, знаю, что посещение этих мест оживит в памяти ужасы войны... Но я горд, что смог внести свой вклад в нашу Победу». Намик Ахмедов, участник боев за освобождение Физулинского, Ходжавендского, Джебраильского районов и Шуши: «Еще до начала войны я пошел в военкомат и записался добровольцем. 27 сентября мне позвонили, и я отправился на фронт. Служил пехотинцем, мы были во втором эшелоне, заходили в освобожденные населенные пункты сразу после подразделений спецназа. В ходе войны я запомнил единство, которое в полной мере проявил наш народ.