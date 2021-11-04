Возможность автоматического пополнения баланса от Azercell

С ноября текущего года Azercell предоставил своим абонентам возможность автоматически осуществлять переводы на баланс своего номера со счета банковской карты, подключенной к мобильному приложению BirBank ОАО Kapital Bank, запустив услугу «Автоматическое пополнение баланса мобильного номера».

Являясь выбором более 5 миллионов абонентов, Azercell Telekom продолжает радовать своих пользователей новыми технологическими решениями, облегчающими жизнь. Ежедневные рабочие и домашние заботы иногда отвлекают нас от своевременного контроля за балансом мобильного номера. Поэтому очередным нововведением Azercell Telekom стала услуга, позволяющая всем абонентам нефактурной линии Azercell автоматически пополнять баланс своего номера.

Платежи можно корректировать по нескольким критериям. При желании абонент может выбрать определенную дату для оплаты. В этом случае баланс номера будет ежемесячно в этот день автоматически пополняться с банковского счета, зарегистрированного в приложении BirBank.

Еще один критерий автоматической оплаты - достижение минимального баланса мобильного номера. Если выбрана эта функция, оплата будет произведена автоматически, когда баланс достигнет соответствующего уровня.

Абонент также может выбрать срок действия баланса мобильного номера для автоматической оплаты. Для активации данной услуги абонентам необходимо выбрать одну из соответствующих опций в мобильном приложении BirBank. Отметим, что эта возможность впервые была запущена для абонентов предоплатной системы Azercell.

Внедрение услуги автоматического пополнения баланса позволяет абонентам сэкономить время и упрощает их работу. Теперь у абонентов нет необходимости постоянно следить за балансом, беспокоясь о возможном закрытии линии по причине превышения лимита использования мобильной связи и интернета. При активации услуги автоматической оплаты и выбора одного из соответствующих критериев Azercell гарантирует, что номер абонента предоплатной системы всегда будет работать.

Компания Azercell, основным принципом которой является высокий уровень удовлетворенности абонентов, нацелена на расширение спектра цифровых услуг для облегчения ежедневных рабочих и бытовых процессов.