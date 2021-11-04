Киев окончательно порвал с "русским миром"

Киев окончательно разорвал связь с "русским миром", ни президент, ни Верховная рада не имеют желания возвращать Украину туда, заявил глава украинского внешнеполитического ведомства Дмитрий Кулеба на брифинге в рамках "Open Zakarpattia 2021. Форум развития", передает РИА Новости.

"Мы однозначно развиваемся как европейская, евроатлантическая страна. Хочется больше признания со стороны наших европейских и евроатлантических друзей этого факта, но мы делаем свое дело и идем своим путем, и для меня это принципиально", - отметил он.

Кулеба добавил, что не знает, когда Украина станет членом ЕС и НАТО, но до тех пор, пока Украина развивается как западная страна, он может эффективно работать на своей должности.