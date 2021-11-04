Эрдоган: Наши беспилотники присутствуют и в Карабахе

«Наши БПЛА присутствуют и в Ливии, и в Азербайджане, в том числе Карабахе". Об это заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, выступая на открытии национального сада «Умрание» в Стамбуле.

По его словам, Турция со своими беспилотными летательными аппаратами присутствует везде.

Эрдоган также отметил, что Турция, которая ведет борьбу с террористами в Сирии, справится с ними.

«Мы уничтожим и их. От Средиземного моря до Южного Кавказа мы заботимся не только о себе, но и помогаем друзьям», - заявил турецкий лидер.