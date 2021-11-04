Революция в производстве холодильников: Samsung BESPOKE штурмует рынки мира

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Глобальный запуск холодильника BESPOKE от Samsung Electronics открыл новую эру настраиваемой бытовой техники. Когда BESPOKE был впервые запущен в 2019 году, он воплотил в жизнь новую философию и позволил по-новому взглянуть на внешний вид обычного холодильника. Эта философия сочетает в себе минималистический дизайн Samsung, известный как Flat Style, который позволяет персонализировать интерьер и внешний вид вашего холодильника. «Мы рады сделать линейку BESPOKE доступной по всему миру, предлагая комплексные интерьерные решения, которые соответствуют изменившимся бытовым привычкам пользователей, – отметил ДжэСын Ли, президент и руководитель направления цифровой техники в Samsung Electronics. – Наша миссия – создавать продукты, которые помогают людям в их повседневной жизни». Таким образом, холодильники BESPOKE могут трансформироваться и подстраиваться под образ жизни своего владельца и изменения, которые в нем происходят. Модули дополняют друг друга и соединяются при помощи стыковочного набора. Например, для небольшой семьи будет вполне достаточно обычного холодильника, а в случае пополнения или переезда в большую квартиру можно будет докупить еще одно- или двухдверный модуль, превратив уже имеющийся холодильник в своего рода холодильник Side-by-Side.

Но трансформация — это не единственная возможность кастомизации BESPOKE, ведь линейка предоставляет выбор еще и цветов и отделочных материалов панелей. Тут вы не встретите базовый «серый металлик» или «обычный белый». Если ваша кухня выполнена в теплых и естественных тонах присмотритесь к металлику Cotta, текстура которого напоминает высохшую глину. А если ваша кухня большая и светлая, выбирайте глянцевое покрытие Glam Glass, в котором будет отражаться солнечный свет. Благодаря возможности сочетать разные цвета и фактуры даже самый требовательный пользователь наверняка сможет подобрать вариант, который придется ему по душе. Эти качества позволили холодильнику BESPOKE подстраиваться под любой интерьер и пространство, а также принесли прибору множество престижных дизайнерских наград, таких как первенство на International Forum (iF) Design Award 2020 и второе место, а также звание Best-in-Show на International Design Excellence Awards (IDEA) 2020.