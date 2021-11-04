Таким образом, вести реестр олигархов будет Совет национальной безопасности и обороны, как и настаивали в Офисе президента.

Напомним, Верховная рада 3 ноября устранила противоречия и несогласованности в проголосованном законопроекте №5599 (закон «Об олигархах»). Это было сделано в соответствии со статьей 131 Регламента без повторного голосования всего закона. Депутаты подержали предложение комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки.

Глава украинского государства заявил, что документ коренным образом меняет отношения между крупным бизнесом и политиками.

Законом предусмотрено создание специального реестра, куда будут вносить олигархов. Для этого они должны соответствовать трем из четырех критериев: участие в политической жизни, значительное влияние на СМИ, контроль или владение монополией, а также наличие активов на сумму около 2,3 млрд гривен.

Согласно окончательной редакции, определение олигархов - это прерогатива СНБО, который возглавляет президент Владимир Зеленский.

Бизнесмены, попавшие в реестр олигархов, будут обязаны подавать электронную декларацию наравне с чиновниками.

Согласно закону, лицу, признанному олигархом и включенному в реестр, запрещается: финансировать партии, быть покупателем в процессе приватизации объектов большой приватизации; финансировать какую-либо политическую агитацию или проведение митингов или демонстраций с политическими требованиями.

Кроме того, олигархам и госслужащим надо будет отчитываться о контактах между собой.