В Украине объявлена охота на олигархов ОФИЦИАЛЬНО
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что подписал закон "Об олигархах", сообщает РИА Новости.
Глава украинского государства заявил, что документ коренным образом меняет отношения между крупным бизнесом и политиками.
Напомним, Верховная рада 3 ноября устранила противоречия и несогласованности в проголосованном законопроекте №5599 (закон «Об олигархах»). Это было сделано в соответствии со статьей 131 Регламента без повторного голосования всего закона. Депутаты подержали предложение комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки.
Таким образом, вести реестр олигархов будет Совет национальной безопасности и обороны, как и настаивали в Офисе президента.
Законом предусмотрено создание специального реестра, куда будут вносить олигархов. Для этого они должны соответствовать трем из четырех критериев: участие в политической жизни, значительное влияние на СМИ, контроль или владение монополией, а также наличие активов на сумму около 2,3 млрд гривен.
Согласно окончательной редакции, определение олигархов - это прерогатива СНБО, который возглавляет президент Владимир Зеленский.
Бизнесмены, попавшие в реестр олигархов, будут обязаны подавать электронную декларацию наравне с чиновниками.
Согласно закону, лицу, признанному олигархом и включенному в реестр, запрещается: финансировать партии, быть покупателем в процессе приватизации объектов большой приватизации; финансировать какую-либо политическую агитацию или проведение митингов или демонстраций с политическими требованиями.
Кроме того, олигархам и госслужащим надо будет отчитываться о контактах между собой.