COVID спровоцировал дефицит воспитателей в израильских детсадах
На фоне пандемии COVID-19 Израиль столкнулся с острой нехваткой сотрудников младших дошкольных учреждений, сообщают израильские СМИ.
Отмечается, что в стране перестали функционировать многие детские сады, преподаватели которых отказываются выходить на работу.
Согласно данным израильских медиа, ситуацию пытались исправить путем многократного повышения заработной платы, но даже это не помогло.
Многие сотрудники детских садов отказываются выходить на работу из-за опасений заболеть коронавирусом.