Новый учебник по предмету «Природа»: о чем он?

Целью данного проекта является интегрированное обучение естественным наукам с раннего возраста. Новый учебник отличается тем, что разработан с использованием методов обучения, основанных на исследованиях, знаниях и навыках по основным компонентам уроков естественных наук и включает в себя практические задания по физике, биологии, химии и географии. Другими словами, он помогает изучать природу с четырех основных ракурсов.

В 2021-2022 учебном году впервые в V классах в качестве пилотного проекта был введен новый учебный комплект по предмету «Природа». В комплект входят учебник, состоящий из двух частей, рабочая тетрадь и учебное пособие для учителей.

В нынешнем учебном году новый учебник в качестве пилотного проекта используется пока только в 132 классах азербайджанского сектора. Для качественного преподавания по новой программе для учителей, работающих в этих классах, Институтом образования Азербайджана были организованы специальные тренинги. Целью тренингов стали ознакомление учителей с научными основами интегрированного содержания и структуры учебников и помощь в подготовке практических заданий по физике, биологии, химии и географии.

С учетом достижений в области образования разных стран, в частности Сингапура, Министерство образования Азербайджана приняло решения осуществить данный проект при сотрудничестве с издательским домом Alston (Сингапур).

К подготовке данного комплекта учебников были привлечены 11 отечественных специалистов. Институт образования, который реализовал данный проект, организовал для авторов учебник серию тренингов, которые проводили сотрудники издательского дома Alston. Издательский дом Alston также был одним из редакторов учебника. При подготовке комплекта учебников был изучен опыт ведущих стран в сфере образования, а также учтены требования международных исследований качества образования, таких как TIMSS и PISA.

Ведь основная цель современного образования - подготовить учеников к ХХI веку, дать им необходимые знания и навыки, которые им понадобятся в реальной жизни.