Экс-помощник Макрона отправится в тюрьму

Исправительный суд Парижа приговорил бывшего помощника президента Франции Эммануэля Макрона Александра Беналля к трем годам лишения свободы, из которых два условно, передает ТАСС.

Сообщается, что в отношение Беналля был выдвинут ряд обвинений после его участия в разгоне демонстрации в мае 2018 года.

Бывшему помощнику Макрона в общей сложности было предъявлено 12 обвинений, включая насильственные действия против демонстрантов, вмешательство в работу полиции, незаконное использование дипломатических паспортов.