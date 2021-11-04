«Открытый микрофон» пришел и в Новханы

В пресс-службе ПО haqqin.az сказали, что в ходе встречи заместитель генерального директора по продажам ПО «Азеригаз» Рашад Джавадов и представители Исполнительной власти Апшеронского района выслушали проблемы и обращения предпринимателей.

Граждане, которые ранее числились абонентами «Азеригаз», рассказали, что хотят возобновить работу в принадлежащих им теплицах, и попросили восстановить подачу в эти теплицы природного газа. Предпринимателям, в свою очередь, разъяснили существующие процедуры и отметили, что «Азеригаз» всегда готов помочь им в этом вопросе.

Наряду с предпринимателями возможностями «передвижной приемной» воспользовались и простые граждане. Они пожаловались на временами невысокое давление газа, особенно в осенне-зимний период. Все обращения зарегистрированы для дальнейшего рассмотрения.