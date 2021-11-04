Отдел информации 18:32

Обнародованы новые сенсационные подробности по делу 38-летнего азербайджанского киллера, гражданина России, отправленного на Кипр с целью убийства израильских бизнесменов. Как сообщает haqqin.az, 1 ноября кипрский суд в восьмой раз продлил срок его содержания под стражей. Это беспрецедентная практика - столько под стражей подозреваемого, которому официально не предъявлено обвинений, содержать не принято. Следовательно, кипрская полиция расследует версию о терроризме. Ранее сообщалось, что помимо азербайджанца в рамках расследования были арестованы еще пять человек. В городке Пафос на Кипре несколько дней назад обнаружили пистолет марки Xtouch Technology Sub Compact - он был закопан рядом с домом одного из задержанных, 27-летнего курьера-пакистанца. К слову, четверо из арестованных - пакистанцы, один - 21-летний ливанец. Главный подозреваемый - 27-летний пакистанец, работающий курьером.

Сотрудник кипрской газеты Politis Фанис Макридис сообщил изданию Iran International, что его источники в полиции и спецслужбах подтвердили - подозреваемые находятся под следствием по делу о терроризме: «Канцелярия премьер-министра Израиля уже заявляла, что 38-летний азербайджанец был исполнителем планов Ирана по нападению на израильтян на Кипре». «Что касается обнаружения третьего пистолета, то это означает, что имел место хорошо разработанный план», - добавил Макридис. Журналист сообщил, что подозреваемые перемещались между Никосией, Лимасолом и Пафосом и поддерживали связь друг с другом. Макридис также рассказал, что, по словам его источников, арест азербайджанца на Кипре стал возможен благодаря израильской службе внешней разведки «Моссад». «Мы знаем, что кипрская полиция именно благодаря информации «Моссада» выследила 38-летнего азербайджанца, который находился на Кипре с начала сентября 2021 года, проводил наблюдения и возвращался в турецкую часть острова», - сказал Макридис. Журналист сообщил, что подозреваемый был задержан «во время исполнения своего плана».