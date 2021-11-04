Президент Чехии не может полностью вернуться к работе

Состояние здоровья президента Чехии Милоша Земана не позволяет ему в настоящее время полностью вернуться к исполнению полномочий. Об этом заявил руководитель консилиума врачей, которые занимаются лечением главы чешского государства, передает Интерфакс.

Сообщается, что состояние здоровья президента и далее требует госпитализации, поэтому в настоящий момент невозможно, чтобы он полностью вернулся к исполнению рабочих обязанностей.

По словам врачей, Земану оказывают медицинский уход на высшем уровне. Все принявшие участие в консилиуме врачи согласились с установленным диагнозом и назначенными лечебными процедурами.

Напомним, президент Чехии Милош Земан 10 октября был помещен в Центральный военный госпиталь в Праге, 4 ноября его перевели из палаты интенсивной терапии в обычную палату. При этом никакой детальной информации о болезни главы государства нет.