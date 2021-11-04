Во Вьетнаме младенцам по ошибке вкололи Pfizer
В пригороде вьетнамской столицы Ханоя около двух десятков младенцев вместо положенных по возрасту прививок получили вакцину от коронавируса компании Pfizer, сообщают местные СМИ.
Отмечается, что 18 детей в возрасте от двух до шести месяцев срочно были отправлены в Национальную детскую больницу под наблюдение специалистов. У некоторых младенцев после укола повысилась температура и появились другие побочные эффекты.
Медперсонал, допустивший оплошность, отстранен от работы.
Власти выясняют подробности произошедшего.