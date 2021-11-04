Как сообщили haqqin.az в оборонном ведомстве, присутствовавшему на открытии капитально отремонтированной воинской части министру обороны Азербайджана генерал-полковнику Закиру Гасанову было доложено о том, что городок оснащен современным оборудованием, мебелью и инвентарем для полного удовлетворения всех необходимых потребностей военнослужащих.

В соответствии с указом президента Азербайджана, Верховного главнокомандующего Вооруженными силами Ильхама Алиева, в целях улучшения социально-бытовых условий и условий службы военнослужащих азербайджанской армии на освобожденных территориях продолжается открытие новых военных объектов.

В воинской части, где установлена система центрального отопления, есть оружейная комната, общежитие, столовая, медпункт, продовольственные и вещевые склады, банно-прачечно-котельный комплекс, а также автостоянка. Для обеспечения бесперебойного электроснабжения на территории установлены генераторы.

Министр обороны дал соответствующие поручения по дальнейшему улучшению служебных и социальных условий военнослужащих, поддержанию на постоянном высоком уровне боевой готовности, обеспечению всех необходимых потребностей личного состава, особенно на освобожденных территориях.