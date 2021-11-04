Как сообщает официальный сайт главы государства, на встрече было отмечено, что в следующем году исполняется 30-лет со дня установления дипломатических отношений между Азербайджаном и США. Между двумя странами сложились длительные и успешные партнерские отношения, осуществляется эффективное сотрудничество в энергетической сфере. Также было подчеркнуто, что США заинтересованы в расширении связей с Азербайджаном.

В ходе беседы были отмечены новые возможности для регионального развития и сотрудничества, состоялся обмен мнениями о перспективах сотрудничества.