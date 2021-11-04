Ильхам Алиев позвонил Шавкату Мирзиёеву

Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев 5 ноября накануне дня инаугурации позвонил Президенту Республики Узбекистан Шавкату Мирзиёеву.

Как сообщает пресс-служба главы государства, в начале беседы Президент Азербайджана Ильхам Алиев тепло поздравил главу государства Узбекистана с убедительной победой на состоявшихся выборах Президента страны, пожелав ему больших успехов в деле обеспечения благополучия и процветания узбекского народа.

В свою очередь лидер Узбекистана искренне поздравил главу нашего государства и народ Азербайджана с предстоящим национальным праздником – Днем Победы, выразил пожелания мира и дальнейшего прогресса. Президент Ильхам Алиев поблагодарил коллегу за поздравление.

В ходе беседы были обсуждены актуальные вопросы укрепления узбекско-азербайджанских отношений стратегического партнерства и расширения многопланового сотрудничества. Главы государств с глубоким удовлетворением отметили устойчивую динамику роста показателей взаимной торговли и количества совместных проектов в различных отраслях экономики. В качестве успешных примеров кооперации приведены запуск производства автомобилей в городе Гаджигабуле в этом году, проекты в области сельского хозяйства и шелководства.