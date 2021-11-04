Фархад Мамедов, отдел информации 19:57

Турецкая армия развернула дополнительные силы и технику на севере этой страны. Готовы к ведению боевых действий и отряды оппозиционной Сирийской национальной армии. Полевые командиры были вызваны в Анкару и проинструктированы, им было приказано быть готовыми атаковать позиции курдских боевиков в любой момент. Однако все это не означает, что боевые действия начнутся в ближайшее время. Напряженные переговоры все еще продолжаются и стороны пытаются договориться.

Как сообщает haqqin.az, текущую ситуацию на севере Сирии можно вкратце описать следующим образом. Согласно последним сообщениям, сирийский режим разместил дополнительные войска в контролируемом курдами регионе Ракка. Цель - поддержать курдов на фоне возможной турецкой атаки. А Россия и США ведут напряженные переговоры с Анкарой. Пентагон усилил патрулирование в районе дислокации своих войск, российские ВКС проводят совместные учения с сирийскими ВВС. (Ранее сообщалось,что Россия отправила новые истребители на авиабазу Камышлы на севере Сирии.) Источники в Middle East Eye говорят, что переговоры между Турцией и Россией все еще продолжаются. Таким образом, если президент Эрдоган придет к соглашению с Россией, военных действий он не начнет. «В конце концов, это политическое решение», – сказал один из источников. Районы, где Турция планирует атаковать курдских боевиков, находятся под контролем либо российской армии (Тель-Рифат, Кобани), либо вооруженных сил США (восточный берег Евфрата). Любая атака чревата прямой конфронтацией между турецкой армией и воинскими частями России и США. Представитель Пентагона Джон Кирби заявил журналистам, что американские войска могут пострадать в результате турецкого военного нападения и что они имеют право защищаться. «Мы ожидаем, что они воспользуются этим правом и должным образом выполнят свои обязательства», – сказал Кирби.