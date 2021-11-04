Если Эрдоган с Путиным договорятся, войны не будет о развитии ситуации

Фархад Мамедов, отдел информации

Турецкая армия развернула дополнительные силы и технику на севере этой страны. Готовы к ведению боевых действий и отряды оппозиционной Сирийской национальной армии. Полевые командиры были вызваны в Анкару и проинструктированы, им было приказано быть готовыми атаковать позиции курдских боевиков в любой момент.

Однако все это не означает, что боевые действия начнутся в ближайшее время. Напряженные переговоры все еще продолжаются и стороны пытаются договориться.

Калын убеждает, что военные действия могут начаться внезапно

Как сообщает haqqin.az, текущую ситуацию на севере Сирии можно вкратце описать следующим образом. Согласно последним сообщениям, сирийский режим разместил дополнительные войска в контролируемом курдами регионе Ракка. Цель - поддержать курдов на фоне возможной турецкой атаки. А Россия и США ведут напряженные переговоры с Анкарой. Пентагон усилил патрулирование в районе дислокации своих войск, российские ВКС проводят совместные учения с сирийскими ВВС. (Ранее сообщалось,что Россия отправила новые истребители на авиабазу Камышлы на севере Сирии.)

Источники в Middle East Eye говорят, что переговоры между Турцией и Россией все еще продолжаются. Таким образом, если президент Эрдоган придет к соглашению с Россией, военных действий он не начнет. «В конце концов, это политическое решение», – сказал один из источников.

Районы, где Турция планирует атаковать курдских боевиков, находятся под контролем либо российской армии (Тель-Рифат, Кобани), либо вооруженных сил США (восточный берег Евфрата). Любая атака чревата прямой конфронтацией между турецкой армией и воинскими частями России и США. Представитель Пентагона Джон Кирби заявил журналистам, что американские войска могут пострадать в результате турецкого военного нападения и что они имеют право защищаться. «Мы ожидаем, что они воспользуются этим правом и должным образом выполнят свои обязательства», – сказал Кирби.

А Bloomberg пишет о новой договоренности Путина с Эрдоганом

Однако некоторые источники утверждают, что Турция и Россия достигли договоренности по Сирии. Соглашение якобы поддерживает присутствие российских войск в Кобани, а Анкара будет контролировать прилегающие районы и стратегически важную трассу М4. Следить за трассой будет совместный российско-турецкий патруль. Турция обеспечит безопасность российской базы в Саррине и выведет оттуда боевиков оппозиции, а Россия сделает так, чтобы курдские боевики отошли немного южнее.

На прошлой неделе агентство Bloomberg сообщило, что Турция передаст России некоторые небольшие участки Идлиба и попытается заручиться поддержкой Москвы для новой операции против курдов.

А накануне официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын заявил журналистам, что новые военные операции на севере Сирии могут начаться внезапно, отметив, что турецкие вооруженные силы и разведка готовят план действий, который будет исполнен в случае необходимости.  «Основная причина, по которой мы находимся здесь, в Сирии – обеспечение безопасности наших границ», – подчеркнул Калын.