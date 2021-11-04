В метро Сиднея установлены билборды, посвященные Дню Победы
На станциях метро “Central”, “Winyard” и “Town Hall”, расположенных в центре города Сиднея Австралии, размещены билборды, посвященные победе Азербайджана в Отечественной войне.
Как сообщает haqqin.az, на билбордах, установленных по инициативе руководителя Ассоциации культуры азербайджанцев Австралии на трех станциях с наиболее интенсивным движением пассажиров, на фоне алых маков отражены изображения Хары бюльбюль, Шушинской крепости и флага Азербайджана, а также призыв “Восхитительный Азербайджан: открой неоткрытое”.
Билборды привлекли внимание жителей города.