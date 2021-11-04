За экосистемой земли будут наблюдать из космоса
Китай успешно вывел на орбиту спутник дистанционного зондирования Земли "Гуанму", который предназначен для наблюдения за изменениями экосистемы планеты в рамках плана ООН по устойчивому развитию до 2030 года, передает CGTN TV.
Отмечается, что спутник стал первым аппаратом, запущенным в целях поддержки, названных в 2015 году Генассамблеей ООН семнадцати глобальных целей устойчивого развития, которые входят в принятый организацией план по достижению лучшего и устойчивого будущего на период до 2030 года.
Эти цели направлены на решение проблем в социальной и экономической сферах, а также проблем, связанных с загрязнением окружающей среды и уничтожением биосферы человеком.
Сообщается, что за "Гуанму" последуют и другие подобные спутники, в том числе разработанные зарубежными организациями, данные которых будут передаваться в совместное научное объединение по наблюдению за экосистемой Земли.