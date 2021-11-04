Правительство Азербайджана ведет переговоры с США по инвестициям в Карабах

«Существует хороший потенциал для участия американских компаний в восстановлении освобожденных от оккупации азербайджанских районов». Об этом сказал в интервью haqqin.az бывший посол США в Азербайджане Роберт Секута.

По его словам, правительство Азербайджана проводит переговоры по этому вопросу с правительством США: «Я думаю, что этот вопрос больше зависит от заинтересованности американских компаний инвестировать в Азербайджан. Конечно же, некоторые американские компании могут приехать, но это зависит не от правительства. Это решение самих компаний», – сказал он.