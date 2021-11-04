Олени могут заразить человека коронавирусом?

Специалисты из минсельхоза США провели исследование, в результате которого обнаружили, что дикие олени способны передавать друг другу коронавирус SARS-CoV-2, вызывающий заболевание COVID-19, передает Popular Science.

Отмечается, что случаи заболевания COVID-19 и передачи коронавируса SARS-CoV-2 были зафиксированы сразу в нескольких штатах, включая штат Айова.

Ученые убедились, что белохвостые олени способны передавать друг другу коронавирусную инфекцию, а также заражаться ею от людей при контакте.

При этом доказательств того, что олени способны инфицировать коронавирусом человека пока не обнаружено.

Сообщается, что специалисты из Университета штата Пенсильвания и представители службы охраны дикой природы штата Айова взяли образцы крови у убитых во время охоты оленей и обнаружили, что практически 80% изученных особей были инфицированы коронавирусом.