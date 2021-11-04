Еще 58 построек в Шеки объявлены памятниками

Взятие еще 58 памятников под государственную охрану на территории Национального историко-архитектурного заповедника «Юхары Баш», находящегося в подчинении Государственного агентства по туризму, очень важно с точки зрения более устойчивой охраны культурного и исторического наследия Шеки и защиты общечеловеческих ценностей. Новая поправка от 4 ноября 2021 года к постановлению Кабинета министров Азербайджанской Республики №132 от 2 августа 2001 года «Об утверждении классификации взятых под государственную охрану недвижимых памятников истории и культуры на территории Азербайджанской Республики по степени их значения» подтверждает наличие десятков памятников в исторической части города Шеки, соответствующих требованиям Конвенции о всемирном наследии.

Историческая часть Шекинского национального историко-архитектурного заповедника «Юхары Баш» была включена в Список всемирного наследия ЮНЕСКО 7 июля 2019 года. Комитет всемирного наследия принял это решение на основе 2-го (отражение традиций различных периодов истории в архитектуре, ремесленничестве, градостроительстве и других областях) и 5-го (устойчивое использование природы человеком) критериев Конвенции о всемирном наследии. Хотя в исторической части Шеки больше памятников, отвечающих этим критериям, согласно вышеупомянутому постановлению Кабинета Министров № 132, до последней поправки только 25 из них были взяты под государственную охрану как памятники истории и культуры.

Для взятия под государственную охрану других объектов, полностью отвечающих этим двум критериям, эксперты Государственного агентства по туризму, совместно с соответствующими институтами НАНА, провели переоценку исторических построек, расположенных на территории Национального историко-архитектурного заповедника «Юхары Баш». В результате этого еще 58 недвижимых объектов, расположенных в исторической части Шеки, получили статус «памятников» - 1 национального и 57 местного значения - и было предложено взять их под государственную охрану.

Следует также отметить, что среди 58 памятников, добавленных в список недвижимых памятников истории и культуры, взятых под государственную охрану решением Кабинета министров, есть исторические здания, инженерные и коммуникационные сооружения, старинные традиционные жилые дома и общественные здания. Среди них особое место занимают здания известных купцов и помещиков, разбогатевших на торговле шелком, шелковыми тканями и коконами, а также двух- и трехэтажные дома. Эти постройки XIX-XX веков отражают архитектурную школу и культуру соседних регионов благодаря своим архитектурным элементам и декоративным особенностям. Это доказывает, что Шеки, расположенный на Великом шелковом пути, имел не только крепкие экономические связи с соседними регионами, но также связи в культуре и искусстве, что соответствует требованиям второго критерия Списка всемирного наследия ЮНЕСКО. Именно к этой категории относится здание Шекинской шелковой фабрики №3.

Среди памятников, взятых под охрану государства, стоит также выделить построенные в городе для военных целей в XIX веке здания казармы, военных общежитий, местной тюрьмы.

В списке памятников, взятых под государственную охрану решением Кабинета министров, есть также мельницы и водопроводы, которые соответствуют 5-му критерию Конвенции о всемирном наследии (устойчивое использование природы человеком). Например, водопровод Гаджихасан и водопровод Тайлыг в Шеки изготовлены из глины и организованы по принципу естественного течения воды. А мельницы для измельчения риса и получения рисовой муки, которая широко используется в местных кондитерских изделиях, были построены на реке Дейирманарх. Среди других памятников, находящихся под охраной государства, есть историческая мечеть Имама Али и здание медресе.

В целом, взятие под государственную охрану 58 памятников, находящихся во внесенной в Список всемирного наследия ЮНЕСКО части Шеки, будет способствовать более эффективной защите традиционного городского ландшафта Шеки, поможет городу занять свое заслуженное место в Списке всемирного наследия ЮНЕСКО и внесет свой вклад в охрану его атрибутов.