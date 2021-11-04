Отдел международной информации и политики 20:46

Главный представитель международного сообщества в Боснии и Герцеговине предупредил, что стране грозит неминуемая опасность распада и существует «очень реальная» перспектива возврата к конфликту. В отчете для ООН, который попал в распоряжение корреспондента The Guardian, Кристиан Шмидт, верховный представитель Боснии и Герцеговины, сказал, что, если сербские сепаратисты осуществят свою угрозу воссоздать свою собственную армию, разделив национальные вооруженные силы на две части, понадобится еще больше международных миротворцев, чтобы остановить сползание к новой войне. Международные миротворческие обязанности в Боснии в настоящее время возложены на остаточные силы ЕС (EUFOR) численностью всего 700 человек. НАТО тоже сохраняет там официальную базу со штаб-квартирой в Сараево.

Напомним, что в национальном составе БиГ представлены две основные группы с исторически выраженным конфронтационным настроением. В 2,5 миллионной стране более половины населения составляют этнические сербы, исповедующие православие, немногим меньше 800 тысяч – мусульмане, чуть более 600 тысяч – хорваты, в большинстве своем, католики. Другие национальные меньшинства – это словенцы, черногорцы, албанцы, македонцы и венгры. Новый годовой мандат обоих контингентов миротворцев будет продлен на этой неделе в Совете Безопасности ООН. Однако, Россия пригрозила заблокировать резолюцию, если все ссылки на высокопоставленного представителя не будут удалены, что может подорвать авторитет К. Шмидта как наблюдателя за Дейтонским мирным соглашением 1995 года. В своем первом отчете с момента вступления в должность в августе Кристиан Шмидт, бывший министр правительства Германии, предупредил, что Босния столкнулась с «величайшей экзистенциальной угрозой послевоенного периода». Лидер боснийских сербов Милорад Додик угрожает выйти из государственных институтов, включая национальную армию, созданную с международной помощью за последнюю четверть века, и воссоздать сербские силы. 14 октября М. Додик заявил, что заставит боснийскую армию уйти из Республики Сербской (сербская половина Боснии), окружив ее казармы, и что, если Запад попытается вмешаться военным путем, у него будут «друзья», которые обещали поддержать их. Полиция боснийских сербов в прошлом месяце провела «контртеррористические» учения на горе Яхорина, откуда сербские силы бомбили Сараево во время осады 1992-1995 годов. «Это равносильно отделению без объявления об этом», – написал К. Шмидт в отчете, представленном генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу в пятницу. Он сказал, что действия Додика «ставят под угрозу не только мир и стабильность страны и региона, но – если международное сообщество не ответит на них - могут привести к отмене самого (Дейтонского мирного) соглашения».

Высокий представитель заявил, что возможны столкновения между национальными правоохранительными органами Боснии и полицией боснийских сербов. «Если вооруженные силы БиГ (Боснии и Герцеговины) разделятся на две или более армии, уровень международного военного присутствия потребует переоценки», – предупредил Шмидт. – «Отсутствие реакции на текущую ситуацию поставит под угрозу (Дейтонское соглашение), а нестабильность в БиГ будет иметь более широкие региональные последствия», – сказал он. – «Перспективы дальнейшего раскола и конфликта вполне реальны». Предупреждения Шмидта прозвучали в то время, когда Совет Безопасности ООН готовил свою ежегодную резолюцию о продлении миротворческого мандата EUFOR и штаб-квартиры НАТО для голосования в среду. Кремль выступил против назначения Кристиана Шмидта Советом по установлению мира, – специальной многонациональной организацией, созданной для выполнения Дейтонского мирного соглашения, и отказывается признать его власть.