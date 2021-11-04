Эфиопские повстанцы объединились против правительства

Девять крупнейших повстанческих группировок Эфиопии подписали соглашение о создании альянса для борьбы с центральным правительством страны, сообщает AFP.

По его данным, целью данного шага является объединение сил для возможного наступления на столицу Эфиопии Аддис-Абебу.

Создание нового объединения оппозиционных федеральному правительству сил является ответом на множество кризисов, с которыми столкнулась Эфиопия, заявили его участники. Они подчеркнули, что видят свою задачу в исправлении ошибок, которые допустило федеральное правительство во главе с премьер-министром Абием Ахмедом.

Агентство Reuters в свою очередь сообщает, что представители повстанцев провели 5 ноября пресс-конференцию в столице США Вашингтоне. Они заявили, что новое объединение антиправительственных сил в составе девяти повстанческих группировок ставит своей целью лишить власти нынешнее правительство Эфиопии во главе с премьер-министром Абием Ахмедом. По их словам, правительство Ахмеда будет смещено либо силой, либо в ходе переговоров. После этого будет создано переходное правительство Эфиопии.