Хедва Сер в интервью haqqin.az: «Образование никогда не будет таким, как прежде»
«Образование в мире постепенно выходит из состояния кризиса после пандемии коронавируса». Об этом сказала в интервью haqqin.az посол доброй воли ЮНЕСКО, всемирно известный современный художник-скульптор Хедва Сер (Hedva Ser).
По мнению известного общественного деятеля, дистанционное образование в том виде, к которому прибегло человечество в начале пандемии, недостаточно и малоэффективно, поскольку в процессе учебы важен личный контакт между учителем и учащимся, чтобы, как говорится, смотреть друг другу в глаза. Но в разгар ковида, до появления вакцины, не было иного выбора, как дистанционное обучение. Это позволило не остановить процесс обучения во всем мире. Но нет худа без добра, цифровое образование стала составной частью современного учебного процесса. Даже когда все страны мира вернутся к очному образованию, а учителя с учащимися будут вместе в классах, то все равно онлайн-образование будет широко применяться как оптимальное и перспективное дополнение к традиционному образованию. Здесь есть очень большой потенциал совершенствования учебного процесса. Пандемия изменила все стороны жизни людей, включая систему школьного и высшего образования, считает она.
«Продолжающаяся два года пандемия сделала людей умнее и опытнее. Мы знаем, как надо реагировать на глобальные вызовы. Как найти решения и адаптироваться. Это невероятно, но на решение проблем, которые в прошлом занимали десятилетия, во время пандемии потребовались считанные месяцы. Всего за шесть месяцев у нас были разработаны вакцины», - сказала она.
Сер отметила, что ЮНЕСКО многое сделала в цифровой сфере, используя Zoom и другие технологии, которые никогда раньше не использовались. «Во время пандемии множество технологий получили дальнейшее развитие. Я знаю, что ЮНЕСКО помогает школам по всему миру использовать цифровые технологии, такие как Zoom, в образовательном процессе. Сейчас ведется фундаментальная работа по подготовке новой концепции цифрового образовательного процесса», - отметила посол доброй воли ЮНЕСКО.