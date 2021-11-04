Столкновения в Багдаде, есть раненые

В столице Ирака Багдаде произошли столкновения между силами безопасности и сторонниками партий, которые не согласны с результатами всеобщих выборов, состоявшихся в октябре. Ранения получили более двух десятков человек, сообщает JPost.

Отмечается, что это первое серьезное столкновение между правительственными силами и сторонниками политических партий, большинство из которых поддерживают Иран, с тех пор как эти группы потеряли десятки мест в парламенте после голосования.

Полиция применила слезоточивый газ и боевые патроны, когда десятки протестующих начали бросать камни и пытались продвинуться к укрепленной Зеленой зоне Багдада, где расположены правительственные здания и иностранные посольства.